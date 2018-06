Topman Audi nog minstens week vast om knoeien met bewijs te voorkomen

Stadler wordt verdacht van betrokkenheid bij het gesjoemel met de uitstoot van diesels. Hij werd gearresteerd uit vrees dat hij met bewijsmateriaal kan knoeien of getuigen kan beïnvloeden. Volgende week vinden er bijeenkomsten plaats tussen de advocaten van Stadler en onderzoekers. In zijn eerste ondervraging zou zijn gevraagd of hij dreigementen had geuit om een werknemer van Audi te schorsen vanwege diens getuigenverklaring in het onderzoek.



De Nederlander Bram Schot is benoemd tot tijdelijk opvolger van Stadler bij Audi. De wisseling aan de top geldt tot het moment dat meer duidelijk is over de feiten die hebben geleid tot de arrestatie van Stadler, aldus het autobedrijf.