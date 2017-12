Top Nederlandse bedrijven in top-3 best betaalde bestuurders ter wereld

Dat blijkt uit onderzoek van financieel persbureau Bloomberg . Uit de cijfers blijkt dat de Nederlandse topbestuurders zelfs hun collega's in Groot-Brittannië en Duitsland in salaris voor blijven.

Nederlandse bestuursvoorzitters verdienen 171 keer het gemiddeld inkomen van het land, berekende Bloomberg. Ook daarin behoren ze tot de top vijf van de wereld. In Frankrijk is dat 70 keer, in Zweden 66 keer, in Oostenrijk 49 keer en in Noorwegen 20 keer.