Toezichthouders willen cryptohandel aan banden leggen

Volgens de toezichthouders worden cryptomunten nu veelvuldig gebruikt door criminelen, en ook voor terrorismefinanciering. Om dat in de toekomst te voorkomen moeten de activiteiten van tussenpersonen gaan vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).



Daardoor moeten partijen die regelen dat mensen bijvoorbeeld bitcoins in euro’s omzetten, onderzoeken of hun klanten wel zuiver op de graat zijn. Wanneer ze ongebruikelijke transacties zien, moeten ze dat melden aan de autoriteiten.



AFM en DNB verwachten dat ongeveer dertig partijen in Nederland in aanmerking komen voor een vergunning. Onderdeel van dat traject is ook dat hun bestuurders worden getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid.