Toezichthouder: Brexit maakt van Nederland hét financieel centrum

,,Wij gaan ervan uit dat tussen de 30 en 40 procent van de Europese handel in financiële instrumenten zich in Nederland vestigt”, aldus bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven, op de website van de toezichthouder. Deze conclusie is deel van het jaarlijkse Trendzicht-rapport over trends en risico's in de financiële sector, dat vandaag werd gepresenteerd.



AFM sprak al ruim 150 partijen die zich mogelijk in ons land willen vestigen. ,,De komst van deze partijen zal ook een aanzuigende werking hebben op andere dienstverlenende bedrijven. Bovendien versterkt het de toegang voor Nederlandse pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders tot de kapitaalmarkt”, stelt Van Vroonhoven.