Toerisme in Athene is niet alleen een reddingsboei

Kwamen er in 2013, midden in de crisis, nog zo'n 220.000 mensen voor een weekendvakantie naar Athene, vorig jaar waren dat er al 1,9 miljoen, blijkt uit cijfers van het vliegveld. Samen met de toeristen die Athene aandoen op doorreis, kwam het aantal vorig jaar uit op 5,5 miljoen.



Ondernemers ruiken hun kans: de komende jaren staat de bouw twaalf hotels op stapel in het centrum van Athene. Samen met de renovatie van nu nog leegstaande, oude hotels moet dat resulteren in nog eens 3500 extra hotelkamers.



Die recordaantallen leiden niet alleen tot drukte bij de toegang tot een van de belangrijkste heiligdommen ter wereld. Ook in de wijken rond de Akropolis barst het van de bedrijvigheid. De afgelopen drie jaar kwamen er in het centrum van Athene al 1500 hotelkamers bij, blijkt uit cijfers van de Griekse vereniging van hotels. De ene na de andere internationale keten opent zijn deuren. Marriott, de grootste ter wereld, besloot in 2016 zelfs terug te keren, amper twee jaar nadat het bedrijf midden in de crisis zijn biezen had gepakt.