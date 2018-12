Toekomst voor de laatste nertsenfokkerijen uitzichtloos: ‘Veertig jaar voor niets gewerkt’

Wim Meijer (57) leunt naar achteren in zijn stoel. We zitten in het kantoortje van zijn nertsenfokkerij in het buitengebied van Vriezenveen. Na overleg met zijn zoons Rik (28) en Tim (26) is hij ingegaan op het interviewverzoek. Om te laten zien wat ze doen, hoe ze het doen en waarom ze het doen. „We hebben niets te verbergen.” Ze nemen alle tijd, er blijft geen deur gesloten, geen vraag onbeantwoord. Het is een uniek inkijkje in een nertsenfokkerij. En in Wim Meijers ziel.