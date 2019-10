‘Toekomst Thomas Cook Nederland blijft onzeker’

De toekomst van het failliete Thomas Cook Nederland is nog steeds ongewis. Dat zegt de curator van de Nederlandse tak van de touroperator, die met meerdere potentiële kopers gesprekken voert. Zij verwacht voorlopig nog geen witte rook.

Vorige week liet de curator weten dat zich tien tot tientallen geïnteresseerden hebben gemeld voor de Nederlandse tak van het reisimperium. Het zou gaan om zowel buitenlandse als Nederlandse partijen. De curator wil niet zeggen hoeveel gegadigden er precies zijn, wie de partijen zijn en of de gesprekken vorderen. Wel wil zij kwijt dat er in elk geval voor het einde van deze week geen nieuwe ontwikkelingen in het verkoopproces te verwachten zijn.

De Nederlandse tak van Thomas Cook ging eind september kopje onder nadat eerder het Britse moederbedrijf failliet ging. Het vakantie-imperium was een van de grootste reisconcerns ter wereld en viel vorige maand om na het mislukken van een reddingsplan. Het concern kwakkelde al langer vanwege een hoge schuldenlast en teruglopende inkomsten. Onderdelen van het Thomas Cook-concern in onder andere Duitsland en België zijn inmiddels in andere handen overgegaan.

Diefstal

In België zijn, zo meldde Het Laatste Nieuws vanochtend, ook heel wat spullen - op onrechtmatige wijze - in andere handen terechtgekomen. Dieven hebben op het hoofdkantoor van de Belgische tak zo’n 200 laptops en mobiele telefoons gestolen. Die spullen werden vorige week op een veiling verkocht voor 260.000 euro en konden vanochtend worden opgehaald. De politie is een onderzoek gestart naar de roof.