Ticketmaster gehackt: stel een nieuw wachtwoord in

De concertkaartenverkoper raadt klanten aan komende tijd hun rekeningafschriften in de gaten te houden op aanwijzingen van fraude of identiteitsdiefstal. ,,Als je je zorgen maakt, of verdachte activiteiten in je afschriften opmerkt, neem dan contact op met de bank of het creditcardbedrijf."



Hoe de hack heeft kunnen plaatsvinden is nog onduidelijk. ,,Forensische teams en beveiligingsexperts werken dag en nacht om te begrijpen hoe de gegevens bloot zijn komen te liggen. We werken samen met de autoriteiten, evenals creditcardmaatschappijen en banken.''



Volgens Ticketmaster komt de kwaadaardige software ,,van een klantenservice product gehost door een externe leverancier."



Ticketmaster heeft een Nederlandstalige website in het leven geroepen waarin klanten meer info kunnen krijgen over het incident.