Tesla lijdt weer megaverlies, houdt hoop op winst

In een verklaring benadrukt topman Elon Musk dat het vijftien jaar geduurd heeft om met een voor het grote publiek betaalbare elektrische auto te komen, en daarmee ook nog eens winstgevend te zijn. Maar hij is er van overtuigd dat het dan nu eindelijk gaat gebeuren. Het bedrijf doet er alles aan om te slagen. Zo werd in juni nog het ontslag van duizenden werknemers aangekondigd.



Tesla maakt een stormachtige groei door. De omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 4 miljard dollar, tegen nog geen 2,8 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies liep tegelijkertijd op van ruim 401 miljoen dollar tot bijna 743 miljoen dollar. Wat wel opvalt, is dat Tesla er afgelopen kwartaal minder cash doorheen jaagde dan in de voorgaande drie maanden.



In de zogeheten nabeurshandel op Wall Street werd positief gereageerd op het kwartaalbericht. Het aandeel Tesla ging duidelijk omhoog. Beleggers waren recent nog erg zenuwachtig omdat Tesla zijn productiedoelstellingen vaak niet haalde. Maar inmiddels lijkt het met de productie de goede kant op te gaan.



Tesla zet voor het derde kwartaal in op een productie van 50.000 tot 55.000 exemplaren van zijn voordeligste model. Afgelopen kwartaal rolden er alle modellen bij elkaar nog 53.339 exemplaren de fabriek uit. Er werden ruim 22.000 stuks van de Model S en Model X verkocht en dik 18.000 voertuigen van de Model 3.



Tijdens een toelichting op de cijfers verontschuldigde Musk zich voor zijn eerdere uitbranders richting analisten. Volgens hem is er geen excuus voor zijn gedrag. Musks gematigde toon moet mogelijk de zorgen wegnemen van investeerders die twijfels hebben over zijn leiderschapsstijl als hij onder druk staat.