Tekort aan personeel? Kijk ook eens over de grens

De uitkeringsinstantie bracht het aantal beroepen in Nederland met een tekort aan personeel in kaart en vergeleek dit met de situatie in 27 EU-landen, en Zwitserland en Noorwegen. Nederland is geen uitzondering als het om schaarste gaat, maar ons land behoort duidelijk wel tot de groep landen waar het tekort aan personeel het grootste is.

Zo blijkt: volgens het UWV-onderzoek telt Nederland maar liefst 166 krapteberoepen. Van stratenmakers, vrachtwagenchauffeurs, schoonmakers tot timmerlieden, verkoopmedewerkers, koks tot zorgpersoneel en nog veel meer. In alle sectoren is er vraag naar mensen.

Veel werkgevers zitten met de handen in het haar, maar UWV denkt een oplossing te hebben. Volgens de analyse blijkt dat voor 70 procent van alle tekortberoepen in een ander Europees land wél arbeidsaanbod beschikbaar is. Zo zijn er tien Europese landen waarin een overschot is aan verkoopmedewerkers en zeven landen waar zowel bouwvakhulpen als keukenhulpen moeilijk aan het werk komen.

Werkgevers die verkoopmedewerkers voor de detailhandel zoeken, zouden bijvoorbeeld personeel kunnen zoeken in Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Portugal, Zweden, Cyprus, Hongarije, Luxemburg en Slowakije waar juist een overschot is aan mensen in dit beroep. Voor werkgevers die bouwvakhulpen nodig hebben, kunnen terecht in Denemarken, Griekenland, Duitsland, Letland, Noorwegen, Zweden en Slowakije, waar relatief veel bouwvakhulpen werkloos zijn.

Vrij verkeer

Dit biedt dus kansen voor Nederlandse werkgevers, zegt het UWV. Reden om werkgevers aan te moedigen vaker buiten Nederland op zoek te gaan voor personeel. Met dank aan vrij verkeer van werknemers binnen Europese Economische Ruimte kan dat ook. Alleen, dat gebeurt nog altijd vrij weinig. Slechts een op tien werkgevers haalt personeel uit het buitenland om het personeelstekort tegen te gaan, zo blijkt uit dezelfde rapportage.

Werkgevers die dit wél doen, maken daarbij vaak gebruik van de hulp van de European Employment Services (EURES). Dat is een organisatie die tevens zorgt voor voorlichting, meekijkt naar huisvesting, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid rondom arbeidsmigratie.

Niet altijd makkelijk

Dat het in de praktijk niet altijd makkelijk is om hier buitenlands personeel in te zetten, mede vanwege culturele verschillen of taalbarrières, beaamt UWV. Toch kan het soms met extra begeleiding prima werken, is de boodschap richting werkgevers. Een UWV-woordvoerder haalt twee krapteberoepen aan als voorbeeld, waarbij het met extra hulp wel kan. Een voorbeeld is de werkloze metselaar uit Italië of Spanje. ,,Omdat metselaars in die landen anders metselen dan hier, kunnen zij niet meteen in Nederland aan de slag", vertelt hij. ,,EURES kijkt dan vooraf of mensen aanleg hebben om op de Nederlandse manier te metselen. Dat zorgt dat mensen daar eerst bijscholing krijgen voordat ze hier aan de slag gaan.”

Als ander voorbeeld is het beroep tandarts. Volgens de woordvoerder van het UWV is hier een groot tekort aan tandartsen, terwijl ze in in Spanje een overschot hebben. ,,Het probleem is alleen dat in Spanje vaak alleen mensen met serieuze tandproblemen in hun praktijk krijgen. Daardoor bestaat de kans dat ze zich hier gaan vervelen, omdat Nederlanders vaak een goed onderhoud gebit hebben. Ook daar wordt bij de voorselectie al rekening mee gehouden.”

VNO-NCW en MKB-Nederland zien werving van vakkrachten elders uit Europa als een mogelijkheid om de krapte bij werkgevers terug te dringen. ,,De tekorten op de arbeidsmarkt zijn groot. Daarvoor kunnen we allerlei onbenutte groepen beter aanboren. Het werven van personeel in andere EU-lidstaten kan zeker ook een belangrijke bijdrage aanleveren om de krapte terug te dringen”, reageert een woordvoerder namens de ondernemersorganisatie.

Tegelijkertijd benadrukt hij dat het voor bedrijven met een klein team lastig kan zijn om bijvoorbeeld in Litouwen personeel te werven. ,,We hopen dat betere bekendheid van het netwerk EURES voor sommige bedrijven kan helpen in de zoektocht naar personeel.”