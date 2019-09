‘Te veel toeristen? Welnee, er is nog volop ruimte voor groei’

Toerisme wordt steeds belangrijker voor de economie in Nederland. Bijna 70 procent van de horeca-ondernemers geeft aan dat toerisme belangrijk is voor hun zaak en ruim de helft geeft aan dat er nog ruimte is voor verdere groei van het toerisme. Draagvlak en samenwerking is daarbij van groot belang. Dat blijkt uit onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Duizend horecaondernemers uit heel het land vulden de KNH-enquête in. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: ,,Deze cijfers geven aan dat de horeca klaar is om de groeiende groep gasten te ontvangen. Belangrijk is om deze groei in goede banen te leiden en de bezoekers beter te spreiden. De term ‘overtoerisme’ valt tegenwoordig vaak, maar uit ons onderzoek blijkt dat veel horecaondernemers helemaal geen last hebben van te veel toeristen. Ja, in het centrum van Amsterdam is het vol, maar daarbuiten zijn er volop kansen. Wij willen hier samen met omwonenden en gemeenten in optrekken’’, aldus Willemsen gisteren tijdens het evenement Gastvrij Rotterdam in Ahoy.

12 miljard

In 2018 droeg de horeca volgens cijfers van het CBS met ruim 12 miljard het meeste bij aan de toeristische sector. Het aantal binnen- en buitenlandse gasten groeit volgens NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) van 42 miljoen in 2017 naar bijna 60 miljoen in 2030. Er werken bijna 800.000 mensen in het toerisme.

Uit het onderzoek blijkt dat horecaondernemers volop mogelijkheden zien om de voorspelde groei van het toerisme in hun omgeving te laten plaatsvinden. 56 procent van de ondernemers is hier zelfs zeker van en 30 procent geeft aan misschien mogelijkheden te zien. Slechts een kleine 10 procent van de ondernemers denkt dat er geen ruimte voor groei is.

Overtoerisme

Aan de ondernemers werd ook gevraagd in welke mate zij angst voor- of onvrede over ‘overtoerisme’ bespeuren bij bewoners en de politiek in hun omgeving. Dit is bij één op de drie ondernemers het geval. Ondernemers merken de discussie rondom overtoerisme het sterkst bij bewoners en politici uit de Randstad (56 procent), gevolgd door de regio’s Zuid (30 procent), Midden (28 procent) en Noord (23 procent).

Om het groeiende toerisme op een goede manier op te vangen, is het volgens de horecaondernemers belangrijk dat de (regionale) marketing beter wordt en toeristen niet alleen te spreiden over het land, maar ook over het jaar.

Quote Een geslaagde groei van het toerisme kan niet zonder draagvlak in de omgeving Jos Vranken, baas van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

,,Daarnaast kan een geslaagde groei van het toerisme niet zonder draagvlak in de omgeving. Dat blijkt ook uit deze enquête; bijna 90 procent van de ondervraagden vindt het belangrijk dat restaurants of hotels aan de buurt laten zien waar ze mee bezig zijn, bijvoorbeeld bij uitbreidingen’’, aldus Jos Vranken van NBTC. Om omwonenden mee te laten profiteren, zou de opbrengst van toeristenbelasting volgens Vranken in een buurtfonds kunnen worden gestort. ,,Met dat geld kun je speeltuintjes openen of andere sociale voorzieningen voor de wijk. Zo pikken zoveel mogelijk mensen een graantje mee van de groei.’’

Chinezen

Gabriëlla Esselbrugge, eigenaresse van hotel-restaurant De dames van de Jonge in Giethoorn benadrukt het belang van toeristenspreiding. Ze kwam jaren geleden in actie om meer toeristen naar Giethoorn te krijgen. Ze maakte Chinezen warm voor een bezoek aan Hollands Venetië. Ondernemers zijn er blij mee, maar onder bewoners groeide de ergernis over de stroom Chinezen.

,,Daarom is het belangrijk dat bezoekers ook buiten het hoogseizoen komen. De toeristische groei moet duurzaam stijgen en verspreid over de hele regio. Het kan nog meer, maar dan wel buiten de piekmomenten om. Op Hemelvaartsdag hoeven we niet meer bezoek, maar buiten het hoogseizoen om, in november bijvoorbeeld, kunnen er best nog bezoekers bij’’, aldus Esselbrugge die de Nederlandse keuken overigens ook naar China zelf heeft gebracht. ,,We hebben inmiddels zes restaurants op het Chinese platteland. We serveren er kroketten en andere Nederlandse gerechten. De Chinezen leren ons land steeds beter kennen, in binnen- en buitenland.’’