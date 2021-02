Tango lanceert tankstation van de toekomst: duurzame brandstof en laadpalen

Het is maart 2000 als het net opgerichte Tango in Nijmegen het eerste onbemande pompstation van Nederland opent. Was vanaf de jaren 70 de pompbediende die je auto voltankt al gestaag verdwenen, in het nieuwe concept was er helemaal geen medewerker meer over. De automobilist moest zelf zijn auto uit om te pinnen en vervolgens te tanken.