T-Mobile mag datavrije muziek blijven aanbieden

De toezichthouder kwam eerder tot het oordeel dat T-Mobile met zijn datavrije muziek de Nederlandse wet overtrad. In april oordeelde de rechter echter anders: de regels in ons land zijn in strijd met de Europese netneutraliteitsregels. Die verordening staat een soepelere uitleg toe van de regels dat internetaanbieders alle dataverkeer gelijk moeten behandelen.