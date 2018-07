Supermarkten verdeeld over leeftijdsgrens voor energiedrankjes

Vanochtend werd bekend dat Aldi per 1 oktober een leeftijdsgrens instelt voor energiedrankjes. Lidl besloot daarop om per 1 september tot eenzelfde maatregel over te gaan. Woordvoerster Christine Braun laat weten: ,,Het thema speelt bij ons al geruime tijd en dan is het moment ook nu. We hopen dat nog meer supermarkten volgen. Dit is de eerste stap en vanaf hier kijken wij of we in de toekomst de leeftijdsgrens nog verder verhogen.''



Naast de Duitse ketens bekijkt ook Albert Heijn de mogelijkheden voor een leeftijdsgrens. Woordvoerder Anoesjka Aspeslagh: ,,Ook wij vinden dat er iets moet veranderen als het gaat om de verkoop van energiedrankjes. Niet alleen vanwege bezorgdheid in de samenleving, het past in de gezondheidsbeweging die wij maken. Eerder haalden we de grote blikken energiedrankjes uit de schappen en we zijn nu met elkaar in gesprek over de verkoop van andere energiedrankjes.''