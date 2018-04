Supermarkten halen pinautomaten weg

Coop telt ruim 250 vestigingen in Nederland. Uit zo'n 120 vestigingen zullen de apparaten worden verwijderd. De overige filialen zijn in handen van franchisers. De directie roept hen op om het voorbeeld te volgen.

Onlangs deed Jumbo al hetzelfde door aan te kondigen dat de pinautomaten uit 170 van de 400 filialen worden weggehaald. De overige vestigingen zijn in handen van franchisers en ook hier geldt dat zij uiteindelijk zelf moeten beslissen of ze hier gevolg aan geven. In een reactie laat Albert Heijn weten 'de service nog wel te blijven aanbieden aan de klanten'. ,,We zijn niet van plan dit voorbeeld te volgen."