Supermarkt verdient meer met huismerk dan A-merk: ‘Aanhangers huismerken nemen na elke crisis toe’

Europese Commissie wil consument recht op reparatie geven: ‘Behoed oude spullen voor schroot­hoop’

Consumenten moeten het recht krijgen een wasmachine of ander kapot of versleten product te laten repareren, stelt de Europese Commissie voor. Nu hebben ze vaak geen andere keuze dan een nieuwe te kopen, en dat is slecht voor de planeet en voor hun portemonnee. Klanten zouden ieder jaar 12 miljard euro kunnen besparen door hun oude spullen te behoeden voor de schroothoop.