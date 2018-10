‘Supermarkt mag zeker niet cashloos worden’

‘PIN: snel, safe en simpel’ zo luidde de bekende slogan waarmee banken jarenlang elektronisch betalen promootten. Lukte dat aanvankelijk mondjesmaat, de laatste jaren wint pinnen razendsnel aan populariteit, mede door de komst van contactloos betalen.



Vandaag wordt bekend dat het in 2014 door banken en detailhandel in de Betaalvereniging Nederland gestelde doel is bereikt: betaalden Nederlanders destijds voor 60 procent contant en 40 procent digitaal, nu is die verhouding omgedraaid. Minder dan 4 op elke 10 betalingen verloopt nog contant, aldus cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Ook in de horeca wordt voor het eerst meer gepind dan contant betaald.



Coen Voormeulen, divisiedirecteur cash operations van DNB, beziet het met gemengde gevoelen. ,,Wij hebben de afspraken gesteund, maar als winkels, banken en tankstations nu nóg verder willen, komt er een moment dat wij zeggen: ho eens, kijk uit. Contant geld mag niet verdwijnen in onze maatschappij. We moeten beter overdenken wat minder cash betekent. Grote groepen worden anders buitengesloten.”