Sunweb hoeft Corendon niet gedwongen over te nemen

Sunweb trok zich op het laatste moment terug uit de voorgenomen overname van Corendon . Volgens Sunweb had Corendon namelijk niet aan alle eisen voldaan, maar Corendon bestreed dat en spande een kort geding aan. De rechter wil nu dat de partijen opnieuw om tafel gaan en stelt dat het goed mogelijk is dat Corendon in een bodemprocedure wel wint.

De reisbranche is zwaar getroffen door de coronacrisis. Reisorganisaties hebben al flink moeten snijden in hun organisaties om overeind te blijven. Corendon bijvoorbeeld verwacht aan het eind van dit jaar in vergelijking met maart dit jaar een derde minder personeel over te houden. Ook Sunweb is volop bezig om de organisatie te herstructureren vanwege de terugloop in het aantal boekingen én de te boeken bestemmingen