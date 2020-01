Strijd tussen web en winkelstraat? ‘Minder dan 10 procent van verkopen gaat via internet’

‘KPN helpt China bij controle­ren Chinese toeristen in Nederland’

13:41 Via de speciale app WeGoEU voor Chinese toeristen zou KPN de Chinese overheid helpen bij het controleren van zijn eigen staatsburgers in Nederland en Europa. KPN-medewerkers zijn daar uiterst kritisch over, onthulde Trouw vandaag. ,,Onzin. Wij doen niets verkeerd”, reageerde ceo Joost Farwerck vanmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers van het telecombedrijf.