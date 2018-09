Storing met mobiel bankieren bij ING weer opgelost

,,De problemen met overboekingen tussen spaar- en betaalrekeningen in de Mobiel Bankieren App, Mijn ING Zakelijk en Mijn ING particulier zijn verholpen. Nogmaals onze excuses voor het ongemak'', twittert de bank.



Op meldsite Allestoringen.nl spuwden gebruikers hun gal over de zoveelste storing in een aantal maanden tijd. Vorige week was het op drie dagen ook raak bij ING. Veruit de meeste klachten gingen nu over het niet kunnen overmaken van de spaar- naar de lopende rekening en vice versa.



,,Vanochtend doodleuk melden dat het zakelijke betalingsverkeer voor 26.000 klanten duurder gaat worden, maar vervolgens ruim twee uur je zakelijke betalingsverkeer niet beschikbaar hebben. Goed werk’’, liet een boze klant weten.