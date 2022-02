Storing bij online bankieren ING lijkt opgelost: rekeningen weer toegankelijk

Een woordvoerder noemt de storing ‘ontzettend vervelend’ en biedt namens de bank excuses aan. ,,Gespecialiseerde collega’s zoeken naar de oorzaak en zijn keihard bezig de storing op te lossen. Dat heeft onze volle prioriteit.” ING kond niet aangeven hoe lang het oplossen van de storing ging duren.



Op de website Allestoringen.nl gaven enkele mensen aan wel te kunnen inloggen. Bij anderen lukte dat niet. Een aantal van hen was onderweg met de auto en maakte zich druk niet te kunnen tanken. Weer anderen beklaagden zich erover dat de kosten voor particulier bankieren omhoog gaan, maar de dienst vaak plat ligt.



Even na het middaguur meldden sommigen dat inloggen weer mogelijk was. Zowel via internet als op de app is de rekening weer te raadplegen en kunnen weer betalingen worden gedaan. ,,Shoppen shoppen shoppen....’’, reageert een blije gebruiker van Allestoringen.