Steenrijke oprichter kledingmerk State of Art overleden

De oprichter van het Nederlandse kledingmerk State of Art, Albert Westerman, is zondag overleden in zijn woonplaats Lichtenvoorde. Hij is 75 jaar geworden, zo blijkt uit overlijdensadvertenties in De Telegraaf.

Westerman is een telg uit een textielfamilie uit de Achterhoek. Zijn vader startte in 1936 samen met zijn zus een atelier in gebreide babykleding op, zo vermeldt de website. Albert Westerman Jr. kwam in 1965 na zijn opleiding aan de HBS op zijn 22ste in dienst bij Tricotagefabriek Albert Westerman, zoals het bedrijf op dat moment heette. Hij volgde tegelijkertijd een opleiding aan de Hogere Textiel School. Tien jaar later zou hij zijn vader opvolgen als algemeen directeur.

Zelf richtte hij in 1986 het herenmodemerk State of Art op. In veel grote plaatsen in Nederland is een State of Art-winkel gevestigd.

Westerman was een Porsche-verzamelaar en rallyrijder. Hij zou zeker 50 oldtimers in bezit hebben. Volgens Quote was hij multimiljonair.