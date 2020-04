Steek die hand gerust in de diepe zakken van minister Hoekstra

Veertigduizend ondernemers hebben zich tot nu toe gemeld voor die 4000 euro noodsteun voor getroffen sectoren. Over drie weken staat het geld op hun bankrekening mits ze het formulier goed hebben ingevuld. Dat lijkt veel, maar niet als je je realiseert op welke schaal ondernemers in de problemen zitten.



Een van de zwaarst getroffen sectoren is de horeca, alleen daar zijn al minimaal 60.000 mkb-ondernemers actief en die zijn gemiddeld gezien 75 procent van hun omzet direct na 13 maart kwijtgeraakt. Wij weten dat vrij precies doordat we onze pintransacties analyseren die in de horeca plaatsvinden. Ten opzichte van de pintransacties die er in dezelfde week vorig jaar en het jaar ervoor plaatsvonden is er zo’n 75 procent minder omzet.