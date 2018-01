Steeds meer gemeenten niet meer bereikbaar via de mail

Volgens het jaarlijkse onderzoek van belangenorganisatie Wij Verdienen Beter zijn 86 gemeenten niet meer bereikbaar per mail. Inwoners kunnen alleen nog hun vraag kwijt op een online contactformulier. Dit geldt inmiddels voor 22 procent van de gemeenten, vorig jaar was dat nog 19 procent.

De organisatie spreekt van een slechte ontwikkeling. ,,Gemeenten die niet bereikbaar zijn per e-mail maken het voor burgers lastiger om met hun lokale overheid in contact te komen." Bovendien blijken gemeenten met een digitaal formulier hun burgers vaak om onnodige en soms privacy-gevoelige informatie te vragen, zo constateert de belangenclub.

Van de gemeenten die alleen bereikbaar zijn via een formulier vroeg 72 procent om informatie die niet nodig was voor het beantwoorden van de vraag, zoals een telefoonnummer, adres, geslacht of geboortedatum.

Gedragslijn

De belangenorganisatie voert al drie jaar dit onderzoek uit. Daarin stelt zij standaard aan alle gemeenten via de mail (of als die niet beschikbaar is via het formulier) een eenvoudige vraag. Ditmaal ging die over het inspreken tijdens een raadsvergadering. Volgens een e-mailgedragslijn voor overheden moet die vraag binnen twee werkdagen beantwoord zijn.