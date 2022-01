Staking legt brouwerijen Heineken plat

UPDATE CBS: historisch laag aantal faillisse­men­ten in 2021

Het aantal faillissementen was in 2021 door de coronasteunmaatregelen van de overheid historisch laag. Vorig jaar zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 1536 bedrijven failliet verklaard. Alleen in 1990 was dat aantal met 1527 nog net wat lager.

12 januari