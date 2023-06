Staatssecretaris veegt gehoorklachten van tafel: harde muziek in kroegen en disco’s niet zachter

Wetgeving is duur en toezicht op hard geluid is moeilijk uitvoerbaar, waarschuwt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) in gesprek met deze site. ,,We kunnen mensen op korte termijn beter beschermen met vrijwillige afspraken en goede voorlichting.” Hiermee slaat het kabinet het advies van de Gezondheidsraad in de wind.

Wat is er aan de hand?

Er is in Nederland geen wet over hoe hard de muziek mag staan. Wel is met poppodia en festivals afgesproken muziek niet langer dan een kwartier boven de 103 decibel uit te laten komen. Zonder oordoppen kan dit je gehoor in minder dan vijf minuten beschadigen. De Tweede Kamer vindt dat onverantwoord en pleit voor een wettelijk maximum van 100 decibel in uitgaansgelegenheden. Een verschil van 3 decibel lijkt weinig, maar in de muziekwereld betekent dit een halvering van het geluid.

Gejuich en geklap

Dat heeft te maken met een aantal zaken, zegt Van Ooijen. Zo zijn er voor de meeste cafés en veel poppodia 'aanzienlijke investeringen’ nodig om een maximaal geluidsniveau van 100 decibel mogelijk te maken. Op welke investeringen hij doelt, wordt niet duidelijk. Verder zouden veel festivals en concerthallen al amper boven de 100 decibel uitkomen, blijkt volgens Van Ooijen uit geluidmetingen.

Een verlaging van het geluidsniveau heeft bovendien weinig zin, omdat het gejuich en geklap van het publiek ‘vaak al boven de 100 decibel zou komen‘. Daarnaast heeft aansturen op strengere regels het mogelijke effect dat het enthousiasme binnen het convenant ‘om nu goede dingen te doen’ wordt gesmoord en stilvalt, vreest Van Ooijen.

Dit convenant, waarin de overheid en evenementenmakers samen strijden tegen gehoorschade, wordt de komende periode uitgebreid met meer partners. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is al jaren de grote afwezige. Zij willen geen extra regelgeving en bleven daarom bewust buiten het convenant. Op aandringen van Van Ooijen gaat de sector nu ‘onderzoeken hoe zij kan aansluiten’, maar een volledige toezegging blijft nog altijd uit. Mocht het zover komen zou dat een belangrijke stap zijn, zegt Van Ooijen, omdat ‘jongeren doorgaans vaker uitgaan naar een café of club, dan dat zij een concert of festival bezoeken’.

De overheid gaat voorbij aan het persoonlij­ke leed, de maatschap­pe­lij­ke kosten en de zorgkosten die gehoorscha­de met zich meebrengt Wil Verschoor, patiëntenorganisatie Hoormij

Verliezende partij

Deze halve toezegging van KHN en andere ‘zwaar teleurstellende maatregelen’ maken weinig indruk op Wil Verschoor van patiëntenorganisatie Hoormij. ,,Festivalgangers en horecabezoekers zijn hier de verliezende partij”, zegt ze. ,,De overheid gaat voorbij aan het persoonlijke leed, de maatschappelijke kosten en de zorgkosten die gehoorschade met zich meebrengt.” Henri Marres, voorzitter van de landelijke kno-vereniging, is teleurgesteld dat het advies van de Gezondheidsraad niet leidt tot een concrete aanpassing naar 100 decibel.

Wat het kabinet wel gaat doen? De verkoop van oordoppen stimuleren in horecazaken, het convenant uitbreiden met meerdere partners, gehoorschade bij kinderen structureler opsporen en de kwaliteit van koptelefoons extra laten toetsen door de NVWA. ,,We zijn erg blij met de koers en specifieke aanbevelingen die de staatssecretaris schetst die recht doen aan de breedte en complexiteit van het probleem en oplossingen”, zegt Saskia Kloet van kenniscentrum VeiligheidNL. ,,We zijn natuurlijk voorstander om het geluid zeker lager te zetten daar waar dat kan. Tegelijk weten wij ook dat de gewenste 100 decibel niet veilig is voor je oren en bescherming alsnog gewenst is.”

De Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) is ook blij met de ‘urgentie’ die het kabinet nu voelt, maar waarschuwt wel dat het beleid niet ‘te vrijblijvend moet zijn’.

Tekst gaat verder onder deze video waarin VeiligheidNL adviseert hoe gehoorschade te voorkomen:

Oordoppen in horeca

Gehoorschade voorkomen doe je door goede oordoppen te dragen, zeggen deskundigen. Audiciens en leveranciers hebben de verkoop van gehoorbescherming na berichtgeving in deze krant ‘zien exploderen’. Op dit moment is de verkoop van oordoppen in de horeca echter niet toegestaan vanwege het kleinhandelsverbod waar clubs zich aan moeten houden. Van Ooijen zegt nu dat hij de wet wil aanpassen zodat bezoekers hun oren op dansfeesten kunnen beschermen.

In Nederland staat de muziek over het algemeen harder dan in andere landen. Uit onderzoek van adviesbureau Berenschot blijkt dat België, Duitsland, Zwitserland en Zweden een geluidsniveau hanteren van 100 decibel gemiddeld over een uur. In de praktijk komt dat overeen met 102 decibel gemiddeld over een kwartier. ,,Dat betekent de facto een afwijking van 1 decibel ten opzichte van het maximum in het convenant’’, aldus Van Ooijen. Engeland springt er op dit moment uit met een maximum van 107 decibel.

