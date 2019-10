‘Spaarrente daalt, maar voor rood staan vragen banken de hoofdprijs’

Cabinebon­den zinspelen op nieuwe acties bij KLM

13:47 Cabinevakbonden FNV en VNC overwegen acties bij KLM. De luchtvaartonderneming is niet over de brug gekomen met een beter loonbod. Een door FNV gesteld ultimatum liep maandag af. Binnen een paar weken wordt meer duidelijk over het hoe en wat van de acties, belooft FNV.