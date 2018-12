Spaarders lachen dit jaar het laatst: dikke verliezen voor particuliere beleggers

Er is maar één beleggingscategorie die het droog hield het afgelopen jaar: de obligaties. Beleggers in Nederlandse staatsleningen kunnen een rendement van 3 procent bijschrijven. Geen toprendement, maar het maakt in elk geval de inflatie meer dan goed.



,,Dit had niemand van tevoren zien aankomen’’, zegt Corné van Zeijl, fondsmanager bij vermogensbeheerder Actiam. ,,2018 zou het jaar van aandelen worden, vooral van Europese aandelen.’’ Zo was het ook in het begin. De aandelenkoersen gingen de eerste weken als een speer. De totale waarde van aandelen wereldwijd bereikte in januari de piek van 87.289.962.917.450 dollar, oftewel ruim 87 biljoen dollar, berekende de Rabobank vorige week. Inmiddels mag daar een dikke 15 biljoen dollar van worden afgetrokken en de terugloop lijkt nog niet ten einde. De eindejaarsrally, die op Europese beurzen acht keer in de tien jaar plaatsvindt, is in geen velden of wegen te bekennen. Sterker, de aandelenmarkten leveren procenten per dag in.



,,Eigenlijk ging het tot september best goed’’, memoreert Bob Homan, hoofd Investment Office van ING. ,,Er heerste optimisme onder beleggers. Zaken als een mogelijke handelsoorlog tussen China en de VS, brexit en Italië werden grotendeels genegeerd.’’



De aandelenbeurzen waren wereldwijd een toonbeeld van stabiliteit. Maar dat beeld kantelde compleet vanaf september. Angst voor een recessie is volgens Homan de verklaring voor het gedraaide sentiment. ,,Vanaf september kwamen er steeds meer tegenvallende cijfers over de economische groei wereldwijd.’’ Dat tastte het vertrouwen van beleggers aan. ,,En daarmee kwam de angst voor een handelsoorlog en de brexit weer op’’, ziet Van Zeijl.