SNS sluit alle pinautomaten na plofkraken

De laatste was afgelopen nacht in Westervoort, waar een explosief enorme schade veroorzaakte.



Volgens een woordvoerder van SNS kon de bank niet anders dan dit beslissen. ,,In bepaalde periode zijn bepaalde banken populair. En nu zijn wij aan de beurt. Al met de geringe gedachte dat het een trend zou zijn kun je niet anders dan maatregelen nemen. En zorgen dat die andere geldautomaten veiligstelt.’’

Alle geld uit de automaten

Alle automaten zijn vandaag leeggehaald en op het scherm is te lezen dat het apparaat buiten functie is. SNS is geschrokken van de ravage die ook afgelopen nacht in Westervoort gevolg was van zo'n plofkraak. ,,Elke keer weer kijk je ernaar en denk je: onvoorstelbaar wat een schade’’, aldus de woordvoerder.

Elders pinnen

Klanten van SNS kunnen nog steeds pinnen bij andere banken in de buurt, of bij Geldmaat, de nieuwe gezamenlijke pinautomaat van Rabobank, ING en ABN-AMRO.



Of de automaten voor altijd dichtgaan, is niet duidelijk. ,,We kijken wel naar maatregelen zodat onze services van de geldautomaten veilig geleverd kunnen worden. Maar tot die tijd blijven ze dicht.’’