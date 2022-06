SNS en Regiobank gaan kosten rekenen voor alleen sparen, ABN Amro volgt

Economi­sche groei Nederland na drie kwartalen tot stilstand gekomen

De economische groei in Nederland is na drie kwartalen tot stilstand gekomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De economie is in de eerste drie maanden van dit jaar niet gegroeid, maar ook niet gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021.

17 mei