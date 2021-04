Sluiting Disneyland Parijs is een ramp voor de regio: ‘Omzet is nul, maar vaste lasten blijven’

Boskalis-baas over rechttrek­ken schip in Suezkanaal: ‘Avonds zette ik gewoon de aardappe­len op tafel’

10 april In negen dagen tijd redde Boskalis twee keer de wereld. Eerst door containerreus Ever Given uit het Suezkanaal te halen en woensdag voorkwam het een ongekende olieramp door een stuurloos vrachtschip te bedwingen voordat het door de Noorse fjorden zou worden opengereten. Peter Berdowski, ceo van de Papendrechtse bagger- en bergingsspecialist, blikt terug.