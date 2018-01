Sligro in trek op Damrak

blik op de beursDe aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag licht vooruit. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers wachten op de toelichting die president Mario Draghi later op de dag zal geven op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Op het Damrak was Sligro in trek na een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 567,37 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 851,54 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,2 procent, Frankfurt zakte 0,1 procent.

De ECB zal naar verwachting de rente onveranderd laten. Beleggers zijn echter benieuwd of Draghi iets zal zeggen over de afbouw van het opkoopprogramma ter stimulering van de economie en over de euro, die de afgelopen tijd sterk is opgelopen. De eenheidsmunt was 1,2401 dollar waard, tegen 1,2390 dollar een dag eerder.

Midkap

In de MidKap ging Sligro aan kop met een plus van ruim 3 procent. Het groothandelsbedrijf zag de winst en omzet in 2017 stijgen en wil het dividend verhogen. Het bedrijf zette ook zijn supermarktketen Emté in de etalage. Philips Lighting sloot de rij met een min van meer dan 2 procent, na een winstalarm van de Oostenrijkse verlichtingsmaker Zumtobel (min 15,5 procent).

Supermarktconcern Ahold Delhaize voerde de stijgers aan in de AEX met een plus van 1,2 procent. Grootste daler was kabel- en telecomconcern Altice met een verlies van 1,4 procent.

Op de lokale markt zakte HAL 1,2 procent. De investeerder heeft de waarde van zijn bezittingen in 2017 zien dalen en wil een lager dividend uitkeren. Novisource daalde 3,2 procent. Het bedrijf heeft een bod ontvangen op zijn consultancy-activiteiten en heeft zijn bemiddelingsactiviteiten in de etalage gezet.

Alumexx maakte een koerssprong van ruim 22 procent. Het bedrijf, dat aluminium klimmaterialen maakt voor de doe-het-zelfmarkt, wil de komende jaren in hoog tempo haar marktpositie verder uitbouwen in Europa en de omzet laten groeien.

In Parijs won chipmaker STMicroelectronics 0,5 procent na publicatie van de resultaten. De Britse drankenfabrikant Diageo, die met halfjaarcijfers kwam, steeg 0,8 procent in Londen.

Olie