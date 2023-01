Sinds paar jaar zagen ze bij Philips het licht, maar toen was het al te laat...

Gejuich bij Sligro: in één keer de grootste horeca­groot­han­del van België

VEGHEL - Gejuich rond het middaguur op het hoofdkantoor van Sligro in Veghel. Met de uitspraak van de rechter in Antwerpen dat Sligro de vestigingen van Metro mag overnemen, is het Veghelse bedrijf in één keer de grootste horecagroothandel van België. ,,Hier hebben we jaren naar toegewerkt”, zegt woordvoerder Wilco Jansen.

