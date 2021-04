Sierteelt niet langer in zwaar weer: ‘We willen allemaal een bloemetje op tafel’

De sierteelt, de derde exportsector in Nederland, had het een jaar geleden nog moeilijk. Zo wist Kees Preesman niet waar hij zijn 30.000 hortensia’s per week moesten laten toen de export in maart 2020 volledig stilviel. Uit nood probeerde hij een deel van de bloemen voor de deur van de kas te slijten in een geïmproviseerde marktkraam.