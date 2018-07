'Siemens-vestiging Hengelo blijft open: VDL neemt bedrijf over'

Momenteel worden de 600 medewerkers ingelicht bij een personeelsbijeenkomst. Volgens onbevestigde berichten wordt de Nederlandse VDL Groep de nieuwe eigenaar en gaat Siemens Hengelo onder meer onderdelen maken voor ASML in Veldhoven, het bedrijf dat machines bouwt waarmee chips worden gemaakt. VDL is een belangrijke toeleverancier van ASML. Ook de Almelose vestiging van VDL - de vroegere machinefabriek van Philips - produceert onder andere voor ASML.



,,Er is ons verteld dat alle vaste werknemers van Siemens onder de nieuwe eigenaar hun baan behouden”, zegt bestuurder Hans Korver van vakbond De Unie. “Hoeveel van de 600 medewerkers een vast arbeidscontract hebben weet ik niet precies.”

'Mooi bericht'

Korver wil niet zeggen wie de overnemende partij is. ,,Dat moet de directie van Siemens zelf maar vertellen. Wij zitten als vakbonden vanmiddag met de directie van Siemens om tafel. Dit is in elk geval een heel mooi bericht voor het merendeel van de werknemers en voor Hengelo.”



De hoofddirectie van Siemens besloot vorig jaar november dat de vestiging Hengelo dicht gaat. Siemens Hengelo behoort tot de olie- en gasdivisie en produceert compressoren en gasturbines, die worden gebruikt op olie- en gasvelden en in energiecentrales. De hoofddirectie besloot de vestiging Hengelo te sluiten vanwege een verminderde vraag uit de markt als gevolg van lage olie- en gasprijzen en combinatie met de overstap naar zon- en windenergie.

Miraculeus