Siemens in Hengelo gaat dicht: 600 banen weg

De sluiting van Hengelo blijkt uit een mail die vanmiddag wereldwijd is verstuurd aan het personeel, afkomstig van de hoogste baas van Siemens. Deze mail is in bezit van dagblad Tubantia. Woordvoerder Leo Freriks van de Hengelose vestiging wil inhoudelijk niet reageren, maar bevestigt het bestaan van dit schrijven met deze ingrijpende inhoud.



In Hengelo wordt gewerkt aan de bouw van compressoren en gasturbines. De personeelsleden worden morgenochtend om 10.00 uur verder geïnformeerd in De Grolsch Veste in Enschede. De CEO van de Power en Gas Division, Willi Meixner, zal daar via een videoverbinding de medewerkers tekst en uitleg geven. In zijn mail noemt hij het besluit ‘zwaar, maar onvermijdelijk.’