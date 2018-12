‘Shell wil budget voor groene energie verdubbelen’

PostNL: Kerst en Sinter­klaas even druk

24 december De kerstperiode en de week voor Sinterklaas zijn voor PostNL even druk geweest. In de laatste twee maanden van het jaar bezorgt het bedrijf naar verwachting zo'n 50 miljoen pakketten. In de weken tussen Sinterklaas en Kerstmis waren dat er 17,5 miljoen. Daarnaast heeft het postbedrijf nog miljoenen kerstkaarten bezorgd.