Shell bijt van zich af in discussie over recordwinst

42,3 miljard dollar Record­winst voor Shell: consument betaalde de hoofdprijs, winst gaat naar de aandeelhou­ders

Olie- en gasconcern Shell heeft in 2022 een recordwinst van 42,3 miljard dollar (38,4 miljard euro) geboekt. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de nettowinst van een jaar eerder. Het Britse bedrijf profiteerde vorig jaar van de hoge prijzen van olie en gas door de oorlog in Oekraïne.

