Schiphol maakte winst in eerste halfjaar, mede door terugkeer reizigers

,,Het is fantastisch dat zoveel passagiers terug zijn na de opheffing van de reisbeperkingen in verband met corona. Helaas heeft Schiphol in deze periode van stormachtige groei, net als andere luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, te maken gehad met personeelstekorten”, zegt Dick Benschop, de CEO van Schiphol. ,,Dankzij de genomen maatregelen is de passagierservaring is de laatste weken veel betrouwbaarder geworden. Wij zullen onze operationele prestaties blijven verbeteren, investeren in onze infrastructuur en waar nodig wijzigingen aanbrengen in de aansturing van de luchthaven, met inbegrip van de arbeidsvoorwaarden en de sociale dialoog.”