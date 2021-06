‘Schiphol laat miljoenensteun voor werknemers liggen’

‘Gemiste kans’

Dat voor het Schiphol-personeel geen steun is gevraagd vind Jongerius ‘een gemiste kans’. ,,Zij hebben evengoed recht op steun bij hun zoektocht naar een andere baan als de 1851 ontslagen KLM-medewerkers.” De PvdA-delegatieleider wijst erop dat de criteria voor uitkeringen uit het Europese Globaliseringsfonds, een in heel Europa uiterst populaire geldpot om ontslagen werknemers om te scholen naar een nieuwe baan, begin dit jaar verruimd zijn, waardoor ook ontslagen als gevolg van de coronacrisis meetellen.

In hun brief aan Benschop schrijven Jongerius en de bonden dat ze ervan uitgaan dat de Schipholbaas zich niet alleen verantwoordelijk voelt voor wie nu op Schiphol werkt, maar ook voor wie er hééft gewerkt. ,,Wij kijken dan ook reikhalzend uit naar een steunaanvraag voor àlle mensen op Schiphol.” Schiphol zelf heeft op dit moment nog geen reactie. Een woordvoerder: ,,We gaan de brief en suggestie van mevrouw Jongerius eerst tot ons nemen. Daarna kunnen we er inhoudelijk op reageren.”