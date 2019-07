Schiphol: eerste vliegtuigen vertrokken, storing voorbij

De problemen, die tienduizenden reizigers troffen, zijn nog niet voorbij. Het vluchtschema wordt geleidelijk hervat. Geannuleerde vluchten zullen niet vertrekken. KLM meldde eerder te verwachten dat de operatie morgen gefaseerd opgestart kan worden. ‘Dit betekent dat er dan mogelijk eveneens een aantal vluchten wordt geannuleerd.’ KLM meldt dat een groot aantal vluchten met Europese bestemmingen en tot nu toe drie intercontinentale vluchten zijn geannuleerd.

Ook TUI fly zegt morgenochtend 'zeker’ nog vertragingen te verwachten. ,,Wij zoeken naar creatieve oplossingen om toch de vakantievluchten door te kunnen laten gaan en tanken in België is een mogelijkheid", laat een woordvoerder weten. Annuleren van vluchten is voor TUI geen optie. ,,Het gaat om de zomervakantie van onze reizigers en we zullen alles in het werk stellen die door te laten gaan.”

Voor alle maatschappijen samen zijn bijna 180 vluchten geannuleerd, meldt Schiphol. Reizigers die vanavond niet meer kunnen vertrekken, worden zoveel mogelijk door luchtvaartmaatschappijen ondergebracht in hotels. Schiphol zet uit voorzorg veldbedden neer voor reizigers die eventueel op de luchthaven achterblijven.

Volledig scherm Wachtrijen in de vertrekhal © REUTERS

Dat is volgens een woordvoerder een standaardprotocol. Ook is het aantal binnenkomende vluchten met een derde verminderd. In de gebieden waar passagiers zich bevinden is extra personeel aanwezig en wordt water uitgedeeld.



Volgens de woordvoerder is de oorzaak van de brandstofstoring nog onbekend, maar heeft het waarschijnlijk niets met de hitte te maken. Verder kan ze er nog niks over zeggen. Toestellen die nog genoeg brandstof hebben kunnen gewoon vertrekken. ,,De vliegtuigen worden getankt door een extern bedrijf, Aircraft Fuel Supply. Dat bedrijf werkt hard aan een oplossing.”



Schiphol hoopt dat de problemen vanavond nog verholpen worden.

Lees door onder de tweet.

Aan de grond

Veruit de meeste vliegtuigen moeten wachten tot de storing in het systeem is opgelost. Het ging om 18.45 uur nog om zo'n zeventig toestellen. Een aantal heeft honderden reizigers aan boord. Ook in de vertrekhal staan veel mensen te wachten. Sommigen van hen klagen over de hitte en de lange wachttijden. Een aantal van hen is al sinds vanochtend op de luchthaven.

Schiphol raadt reizigers aan om de actuele vertrektijden in de gaten houden via de Schiphol-website of de app. Op die site was rond 18.20 uur te zien dat tientallen vluchten al gecanceld zijn, waaronder veertig retourvluchten. Dit betekent dat ook vluchten van omliggende Europese vliegvelden, bijvoorbeeld van Montpellier naar Schiphol, worden geannuleerd. Ook is sprake van vele vertragingen en vele wijzigingen van vertrekhallen.



In totaal zijn duizenden reizigers getroffen. En dat op een dag die Schiphol zelf als een ‘peak day’ bestempeld. De zomervakantie is voor de luchthaven de drukste periode van het jaar.

Compensatie

Claimbureau Airhelp mailt dat gedupeerden geen recht hebben op schadevergoeding. ‘De huidige verstoringen vallen onder buitengewone omstandigheden, de luchtvaartmaatschappij had dit niet kunnen voorkomen.’ Wel is er een zorgplicht, die bestaat uit voedselbonnen voor de Schipholhoreca, overnachting en vervoer.

Volledig scherm Wachtrijen in de vertrekhal © REUTERS

Volledig scherm Stewardessen delen water uit © REUTERS