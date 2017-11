SBM Offshore afgestraft op beurs

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 553,95 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 853,48 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. Op het Damrak ging SBM Offshore in de uitverkoop nadat het bekendmaakte in de Verenigde Staten op een nieuwe boete te rekenen. Ook Vopak werd lager gezet na een zwakke resultaten. De kwartaalcijfers van PostNL vielen wel in goede aarde.

Braziliaans omkoopschandaal

SBM Offshore kelderde 12 procent in de AEX. De toeleverancier aan de olie- en gasindustrie houdt rekening met een nieuwe boete in de VS in verband met een groot Braziliaans omkoopschandaal. SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in verscheidene landen zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken.



Het bedrijf trof eerder een schikking met justitie in Nederland in de VS, maar de Amerikaanse autoriteiten behielden zich daarbij het recht voor de zaak te heropenen als nieuwe informatie daar aanleiding voor zou geven. SBM heeft voor de aankomende boete 238 miljoen dollar (205 miljoen euro) opzij gezet.



Vopak verloor 5 procent. Het tankopslagbedrijf is nog voorzichtiger geworden over het te verwachten jaarresultaat. Het bedrijf rekent momenteel op een daling van het bedrijfsresultaat met circa 10 procent. Eerder ging Vopak uit van een winstdaling van 5 tot 10 procent.