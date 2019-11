Saoedi's staatsoliebedrijf straks meer waard dan Apple: 1.500.000.000.000 euro

Nu is Apple nog 's werelds meest waardevolle bedrijf, net voor Microsoft. De iPhonemaker is momenteel bijna 1 biljoen euro waard. Saudi Aramco is echter ‘s werelds grootste olieproducent, verder is het het meest winstgevende bedrijf ter wereld. Vorig jaar maakte het 100 miljard euro winst. Ook in dat lijstje blijft het Apple ruim voor: de techgigant uit Cupertino hield vorig jaar 54 miljard euro over. Nummer drie Alphabet (Google) verdiende bijna 28 miljard euro. Met de op 3 november aangekondigde beursgang wil kroonprins Mohammed bin Salman Saoedi-Arabië vanaf 2030 veel minder afhankelijk maken van olie. Dat moet gebeuren door de opbrengsten in een investeringsfonds te stoppen. Zo wil Bin Salman aan de Rode Zee voor 425 miljard dollar een compleet nieuwe stad bouwen . Neom, dat net zo groot als België wordt, moet geheel draaien op duurzame zonne- en windenergie.

Khashoggi

Momenteel komt zestig procent van de staatsinkomsten uit olie. Saoedi-Arabië is met 12,4 miljoen opgepompte vaten per dag momenteel goed voor ruim tien procent van de wereldproductie.



Uiteraard wordt Saudi Aramco alleen 's werelds meest waardevolle bedrijf als de ‘moeder aller beursgangen’ slaagt. Er is kroonprins bin Salman dan ook veel gelegen dat de aandelen massaal gekocht worden door beleggers. Gebeurt dat niet, zal zijn positie volgens politieke watchers een flinke knauw krijgen. De prins staat al in een kwaad daglicht door de moord op Saoedische dissident en criticus van het regime Jamal Khashoggi in Istanbul vorig jaar oktober. Het gesprek dat koningin Maxima deze zomer met bin Salman voerde in het kader van haar VN-werk kreeg bijvoorbeeld zware kritiek. De oorlog in Jemen kost het olieland bovendien handen vol geld.



Hoewel Saoedi-Arabië slechts 1,5 procent van het staatsoliebedrijf naar de beurs in hoofdstad Riyad brengt, is het 's werelds grootste beursgang ooit. Belangstellenden kunnen zich vanaf deze zondag inschrijven voor aandelen in Saudi Aramco. Die inschrijving loopt tot en met 4 december. Een dag later wordt de definitieve prijs voor een aandeel bekendgemaakt. De handel in het aandeel start vervolgens op 11 december.