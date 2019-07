Samsung lijdt onder handelsoorlog: vraag daalt, winst halveert

Samsung is de grootste maker van smartphoneschermen, chips en mobiele telefoons. De rek lijkt uit de markt te zijn: veel mensen hebben al een smartphone en de wereldeconomie remt af. Daar loopt het Zuid-Koreaanse bedrijf al langer tegenaan.



Daarnaast speelt ook de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China een grote rol. Zuid-Korea wordt hard geraakt door de handelsoorlog. Het land verlaagde woensdag zijn groeiverwachting naar het laagste niveau in zeven jaar. Daarnaast staat de Chinese smartphonereus Huawei op een zwarte lijst in de VS. Dit heeft gevolgen voor de winst van Samsung, omdat Huawei een grote klant is van het bedrijf. De grootste daling van de winst komt door de mindere vraag en daardoor dalende prijzen van geheugenchips.



Tegelijkertijd speelt er ook nog een handelsconflict tussen Zuid-Korea en Japan. In de eerste helft van de twintigste eeuw bezette Japan het Koreaanse schiereiland, maar de manier waarop Japan hier spijt over betoont bevalt Zuid-Korea niet. Daarnaast hebben de twee landen ruzie over een eventuele schadevergoeding. Japan heeft als gevolg van dit conflict de uitvoer van essentiële materialen voor de productie van smartphones naar Zuid-Korea beperkt. Ook hier lijdt Samsung onder.