Ruzie in top vakantieconcern Topparken escaleert: ‘Oud-directeur ondergedoken in safehouse’

Apeldoorner Ferris van H. verscheen vanochtend niet bij de rechtbank in Arnhem om zijn ontslag op staande voet aan te vechten omdat hij naar eigen zeggen ernstig wordt bedreigd.



Van H. - die tevens verdachte is in een verkrachtingszaak waarbij een babysitter in Frankrijk misbruikt zou zijn en daarom niet met zijn volledige naam wordt genoemd - zit in een ‘safehouse’, zeggen zijn advocaten. De reden? Bedreigingen uit de hoek van de familie Bergervoet. Maar die ontkent in alle toonaarden.