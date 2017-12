Ruzie Eneco en aandeelhouders over verkoop loopt op

Het Inventarisatierapport is gemaakt nadat 41 van de 53 aandeelhouders eind oktober aangaven hun belang in Eneco kwijt te willen. Het document beschrijft wat de nu te nemen stappen zijn rond de verkoop, die twee tot drie miljard euro moet opbrengen. Bedoeling was dat Eneco en zijn aandeelhouders het Inventarisatierapport in harmonie zouden opstellen. Daar is niets van terecht gekomen: Eneco is het volstrekt oneens met de voorgestelde aanpak, valt te lezen. Ook eiste het bedrijf dat bepaalde informatie in het document opgenomen zou worden die volgens de aandeelhouders irrelevant is. ,,Helaas hebben de AHC en Eneco niet een gezamenlijk Inventarisatierapport kunnen vaststellen.''

Veiling

Onduidelijk is waar de onenigheid in zit. Het inventarisatierapport spreekt geen voorkeur uit voor een specifiek verkoopscenario uit. Tussen de regels door stuurt de AHC, die wordt voorgezeten door Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (Financiën), echter duidelijk op een veiling. Dat is tegen het zere been van Eneco. Een potentiële koper moet op alle aandelen bieden, willen gemeenten. ,,De AHC is van oordeel dat verkoop van een minderheidsbelang een veel lagere verkoopopbrengst met zich mee brengt.'' Eneco verkiest een gedeeltelijke beursgang of crowdfunding. Zo kan het zelf veel meer de regie houden. Publieksfinanciering achten de eigenaren totaal onrealistisch. ,,De AHC merkt op dat Eneco een waarde heeft van mogelijk enkele miljarden en dat men geen precedenten van deze omvang heeft gezien.''

Rust

Een beursgang in onderdelen is wel een optie. ,,Dit zal in het algemeen om 25-30 procent van de aandelen gaan'', schrijft de commissie waarvan de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser de voorzitter is. ,,Uiteindelijk moet het hier ook de intentie zijn op termijn een meerderheidsbelang beschikbaar te stellen aan het publiek.''



Vraag is hoe het verder gaat met de verkoop van Eneco. De AHC eist dat het energiebedrijf in aanloop naar komende Gemeenteraadsverkiezingen van 15 maart 2018 stopt met belobbyen van politiek en belanghebbenden. Ook het personeel roerde zich flink. ,,De AHC heeft Eneco verzocht om haar lobby-activiteiten [...] te staken'', aldus het rapport. ,,Het is in het belang van alle stakeholders dat het transactieproces in alle rust wordt uitgewerkt.''



Kritiek is er eveneens op elkaar: het vele lekken naar de pers stoppen. ,,De AHC vraagt u om […] in beginsel geen uitlatingen te doen naar de pers, Eneco en andere geïnteresseerden. ,,Alleen op die manier kunnen de aandeelhouders een eenduidige boodschap naar buiten brengen.''



Verder lezen na de foto