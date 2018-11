Rusland stookt vuur met Oekraïne weer op

Op de Russische lijst prijken namen van zakenmensen, politici, rechters en bestuurders. Onder hen opvallend veel 'exen', als ex-premier Arseni Jatsenjoek, voormalig leider van de extreem-nationalistische Oekraïense partij Rechtse Sector, Dmytro Jarosj, en oud-premier Joelia Tymosjenko.

Met name laatstgenoemde is pikant. Zij zou als premier in 2009 een gasdeal hebben gesloten met de Russische president Poetin, waarbij Oekraïne slecht af was, maar zij zelf persoonlijk veel verdiende. Tymosjenko heeft zich inmiddels verkiesbaar gesteld voor het presidentschap, waarover Oekraïne komende jaar stemt. Mocht ze winnen, dan zal Moskou haar als erkend staatshoofd toch op alle fronten (moeten) dwarszitten.

Andere gedupeerden van de maatregelen zijn de Oekraïense minister Arsen Avakov van binnenlandse zaken en zoon Aleksej van president Petro Porosjenko. Maar ook de voorzitter van de Oekraïense veiligheidsraad Aleksandr Toertsjinov, het hoofd van het Oekraïense staatsgasbedrijf Andrej Koboljov en Moestafa Najem, een van de hoofdinitiatiefnemers van de Majdan-opstand in 2014 tegen de verdreven pro-Russische president Viktor Janoekovitsj.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Supporters van Poetin bij het vierde jubileum van de annexatie van De Krim. © EPA

‘Schandalige stap’

Opvallende afwezige is Porosjenko zelf. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zou dat een al te 'schandalige stap zijn'. ,,Traditioneel worden presidenten niet opgenomen op sanctielijsten'', aldus Peskov. Overigens kreeg de Oekraïense leider in het verleden veel kritiek van zijn landgenoten, omdat zijn chocolade-imperium Roshen zijn producten voor een deel nog in Rusland liet maken.

Onder de bedrijven vallen onder meer Dneproazot en Oekrchimenergo, twee van de grootste chemiebedrijven van Oekraïne, handelsorganisatie Fozzy Group en de banken Krediet Dnepr en AvtoKrAZ. Opvallend is dat ook het Zwitserse bedrijf Ferrexpo is getroffen door de Russen. Het heeft aandelen in een verwerkingsfabriek in de Oekraïense regio Poltava. Ook staan twee Britse bedrijven op de sanctielijst.De bankrekeningen van de bedrijven en individuen, waardepapieren en bezit in Rusland zijn per direct bevroren. Ook mogen Russische burgers en bedrijven geen kapitaal verstrekken aan Oekraïne.

Oekraïne heeft op zijn lijst ongeveer 1700 personen en 700 rechtspersonen genoteerd, van wie de meesten afkomstig uit Rusland. De meest verstrekkende maatregel die Kiev nam, was het staken van het luchtverkeer tussen beide landen in oktober 2015. Slechts nog via land is het mogelijk de grens te passeren.

Ontspannen

Quote Ze zijn voorname­lijk van propagan­dis­ti­sche aard, omdat ik in Rusland rekeningen, bezittin­gen noch aandelen heb Journalist Vitali Portnikov Oekraïne reageert ontspannen op het besluit van Moskou. Journalist Vitali Portnikov, zelf op de lijst, zei tegen Radio Svoboda ('vrijheid'), dat de maatregelen hem nauwelijks zullen treffen. ,,Ze zijn voornamelijk van propagandistische aard, omdat ik in Rusland rekeningen, bezittingen noch aandelen heb.''



De twee staten raakten feitelijk met elkaar in oorlog, nadat Rusland de Krim in het voorjaar van 2014 van Oekraïne afpakte en actief een pro-Russische opstand steunde tegen het nieuwe bewind in Kiev. Dat trad aan nadat de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj eind februari 2014 was gevlucht.



Kiev heeft bijna twee jaar geleden al een ban afgeroepen op de meeste levensmiddelen uit Rusland.