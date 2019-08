‘Ruim 800 Picnic-medewerkers eisen vast contract’

Ruim 800 medewerkers van onlinesupermarkt Picnic eisen een vast contract van hun baas. Dat zegt vakbond FNV die met een twintigtal ontevreden medewerkers een petitie heeft neergelegd bij de directie. Het bedrijf is niet erg onder de indruk van de eis. ,,We zetten al stappen in die richting. Bovendien wil echt niet iedereen een vast contract.”

Meer contracten met zekerheid, en snel. Dat was de eis waarmee FNV zich vanochtend meldde bij het hoofdkantoor van Picnic. Ruim 800 medewerkers hadden hun handtekening gezet onder de petitie. FNV hoopt zo het aantal vaste contracten bij het bedrijf flink op te voeren; slechts 10 procent van de 3000 Picnic-medewerkers is momenteel in vaste dienst.

Een bedroevend laag aantal, vindt Marianne Jekkers van de FNV. ,,Dit betekent dat Picnic 2700 mensen elk moment naar huis kan sturen of zelfs op straat kan zetten.” Als het aan de vakbond ligt, moet minstens 80 procent van de medewerkers een vast contract krijgen. De websupermarkt zegt in een reactie ook naar meer vaste contracten te streven én ermee bezig te zijn. Tegelijkertijd voert het aan dat het nog een relatief jong bedrijf is, het lastig is om dit alles te regelen én dat lang niet alle medewerkers op een vast contract zitten te wachten.

FNV trekt die lezing in twijfel. Volgens Jekkers is Picnic al vier jaar bezig en heeft het bedrijf meer dan genoeg tijd gehad om werk te maken van meer vaste contracten. ,,Als het niet snel over de brug komt, sluiten we nieuwe en hardere acties niet uit”, zo luidt het. Het is niet de eerste waarschuwing van de FNV en vast niet de laatste. Ongeveer een maand geleden stond de vakbond ook al bij Picnic voor de deur, toen vanwege het ontslag van een aantal kritische medewerkers die zich voor de vakbond hadden ingezet. Die kritiek wuifde mede-oprichter Michel Muller direct weg. Volgens hem waren de meeste mensen die actie hadden gevoerd ‘gewoon’ aan het werk en zou het bedrijf nooit iemand de deur wijzen ‘om zo'n reden’.

Zat

Bij de websuper beginnen ze de verwijten van FNV ondertussen behoorlijk zat te worden. Muller: ,,Met FNV kunnen we gewoon geen normaal gesprek voeren over een cao of praten over de toekomst van de arbeidsmarkt. We komen er telkens achter dat de FNV helemaal niet uit is op een gesprek, maar alleen wil langskomen om actie te voeren. Dat levert veel frustratie op. We hebben daarom besloten om vandaag niet mee te werken aan het toneelstukje.”

Muller van Picnic benadrukt dat hij de geluiden van zijn medewerkers ‘heel serieus neemt’ en dat er naar aanleiding van allerlei suggesties en opmerkingen verscheidene verbeteringen en aanpassingen zijn doorgevoerd. Eén van die veranderingen is, aldus Muller, dat alle medewerkers dit jaar loonsverhoging hebben gekregen. De vraag hoeveel loon zij erbij hebben gekregen, kan hij niet beantwoorden. ,,Dat is afhankelijk van hun functies. Maar zij verdienen nu wel meer dan volgens de supermarkt-cao”, stelt hij.