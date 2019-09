Rosa heeft voor elk doel een ander online spaarpotje

Overzicht hebben over haar financiën - dat is de reden dat Rosa Boon (26) sinds een jaar online spaarpotjes gebruikt. Boon: ,,Eén is voor vaste lasten. De tweede heet daily, daarvan betaal ik boodschappen, kleding en koffietjes buiten de deur. De derde is voor een vakantie naar Colombia, en de laatste voor de btw die ik als ondernemer moet afdragen.’’ Sinds ze de potjes gebruikt, weet Boon beter wat ze uitgeeft en vindt ze sparen makkelijker. ,,Als ik een financiële meevaller heb, stort ik dat geld in het vakantiepotje. Elke keer dat ik mijn app voor internetbankieren open, zie ik dat het bedrag groter wordt. Dat werkt motiverend.’’