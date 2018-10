'Roken is niet bevorderlijk voor je carrière'

Bij meer dan de helft van de stoppers speelt geld dus geen belangrijke rol. Opvallend als je bedenkt hoe slecht roken is voor de portemonnee. Vooral vanwege al die pakjes sigaretten of shag, maar ook omdat rokers vaak meer betalen voor hun zorg- en overlijdensrisicoverzekering. Wie zo'n pakje per dag rookt, moet daarvoor in twintig jaar meer dan 50.000 euro ophoesten.



Toch is roken geen rijkeluishobby: arme mensen roken juist vaker. Er lijkt een duidelijk verband met opleiding: 19 procent van de Nederlanders met een hbo of wo-diploma rookt, tegenover 30 procent van degenen die vmbo of alleen lagere school op hun cv. hebben staan. Maar, om een vooroordeel uit de wereld te helpen, er is nooit een verband aangetoond tussen roken en intelligentie. Het is dus niet zo dat die arme sloebers te dom zijn om te snappen dat roken slecht voor ze is.